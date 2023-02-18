انتقال جثمان مرسي عطا الله من مؤسسة الأهرام لمسجد عمر مكرم|فيديو وصور

خرج جثمان الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله من مؤسسة الأهرام، إلى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة.

وحضر عدد كبير من كبار الصحفيين لمواساة أسرته، وسط انهيار لزوجته والأهل والأصدقاء.

ووصل جثمان الراحل الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مبنى مؤسسة الأهرام، وتجمع العشرات من الصحفيين فى انتظار تشييع الجنازة والمشاركة في صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بالتحرير عقب صلاة الظهر.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر ناهز 80 عاماً.

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