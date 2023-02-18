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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدرب مزيف يوهم طالبا بضمه لأحد الأندية ويستولي على هاتفه المحمول

المتهم
المتهم

استدرج عامل طالبا بعد إيهامه بأنه مدرب بأحد الأندية وقدرته على تدريبه بالنادى، ثم قام بمغافلته واستولى على هاتفه المحمول حيث استغاثت والده الطالب بأجهزة الأمن من خلال منشور عبر "فيس بوك" وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور عبر "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من قيام شخص بإنتحال صفة مدرب بأحد الأندية بالقاهرة وقيامه بسرقة الهاتف الخاص بنجلها ولاذ بالفرار.

بالفحص تم تحديد السيدة وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبإستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها بأنه مدرب بأحد الأندية ، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادى ثم قام بمغافلته والإستيلاء على هاتفه المحمول.

المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد المتهم وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الاسكندرية وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه .

واعترف بإرتكاب الواقعة ، وبإستدعاء نجل المبلغة تعرف على الهاتف المحمول والمتهم وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طالب سرقة مباحث القاهرة فيس بوك عامل

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