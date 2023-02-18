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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انقسام في السوشيال ميديا عن النهاية..

فيروز بتحلم.. نهاية غير متوقعة لمسلسل أزمة منتصف العمر

كريم فهمي وريهام
كريم فهمي وريهام

توقع  رواد السوشيال بعض  النهايات لمسلسل  أزمة منتصف العمر والذى ينتهى الخميس المقبل .

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نهاية مفاجئة .. تفاصيل الحلقات الأخيرة من أزمة منتصف العمر وموعدها


وكانت أبرز ردود الافعال على النهاية حيث توقع البعض أن تكون فيروز التي تجسد شخصيتها ريهام عبد الغفور ؛ قد دخلت في حلم عقب زيارتها لكريم فهمي في الفندق ؛ اي ان كل هذه الاحداث كانت داخل ذهن فيروز فقط .

 

ورأي البعض الآخر أن نهاية المسلسل ستكون بالقبض على عمر وفيروز لنيل جزائهم وعودة المصنع لعمر السعيد حيث يستعيد حقق والدته.


مفاجئة غير متوقعه .. تفاصيل الحلقات الأخيرة من أزمة منتصف العمر وموعدها


ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة ١٤ و١٥ من مسلسل أزمة منتصف العمر  وذلك يوم الأربعاء والخميس المقبلين .

أزمة منتصف العمر..موعد عرض الحلقات الأخيرة :

ويعرض المسلسل ثلاثة ايام  من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 12 بتوقيت السعودية.

وتشهد الحلقتان المقبلين ؛
احداث ساخنة حيث ستكون النهاية مفاجئة كما صرح من قبل أبطال العمل .

أزمة منتصف العمر وكريم فهمي:

علق الفنان كريم فهمي، بطل مسلسل "أزمة منتصف العمر"، على دوره في المسلسل، قائلا أن شخصية "عمر" تعاني من مرض نفسي، وأنها أرهقته كثيرا.


وأضاف الفنان كريم فهمي، بطل مسلسل "أزمة منتصف العمر"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ظل يجهز مع كريم العدل، في المعالجة الدرامية، لمدة 3 أشهر، مشددا أنه يجب عدم الحكم على العمل، إلا بعد انتهائه.

 

وأشار الفنان كريم فهمي، بطل مسلسل "أزمة منتصف العمر"، إلى أن  كل شخصيات المسلسل حقيقية، وأن المشاهد سيظل حائرًا يتعاطف مع من، حتى آخر حلقة.

 

وأوضح الفنان كريم فهمي، بطل مسلسل "أزمة منتصف العمر"، أنه يقدم فكرة شائكة، وأنه لم يعتمد فقط على كونها كذلك، بقدر ما كان هدفه عرض مشكلة بطريقة غير مبتذلة.

 

وتابع: "مسلسل أزمة منتصف العمر بيتناول قضية شائكة جدًا وكان يهمنا نقدم شيء مختلف وكل الشخصيات في المسلسل كانت حقيقة وفيها الخير والشر"، مضيفا: "مسلسل أزمة منتصف العمر مأخوذ من قصص حقيقة".

أزمة منتصف العمر فيروز أزمة منتصف العمر وكريم فهمي

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