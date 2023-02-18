عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يفشل في تصدر الدوري الإنجليزي بالتعادل مع نوتنجهام فورست

نوتنجهام فورست ومانشستر
نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي

فرض نوتنجهام فورست التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي تقدم عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 41 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة جاك جيريليش.

وعادل النيوزيلندي كريس وود النتيجة لـ نوتنجهام فورست بهدف في الدقيقة 84 من متابعة لتمريرة جيبس وايت، لينتهي اللقاء بدون فائز.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي لـ 52 نقطة في المركز الثاني ليفقد الصدارة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول أرسنال، فيما ارتفع رصيد نوتنجهام لـ 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - جاك جيريليش

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

ترشيحاتنا

13 يوما تحت الأنقاض ولازالوا أحياء.. معجزة انقاذ 3 أشخاص بتركيا |فيديو

تقرير أمريكي يكشف أسرار جديدة حول أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض

هدية مصر للكونغو.. وزير الري يتفقد مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بكينشاسا

بايرن ميونخ يخسر أمام مونشجلادباخ.. ومرموش يشارك في هزيمة فولفسبورج بالدوري الألماني

وزير الصحة : عدم انتظام العاملين أضعف تردد المواطنين على مركز أبورواش

تشيلسي يواصل نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي ويخسر 0-1 أمام ساوثهامبتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل إنجلش كيك بمذاق لا يقاوم

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. العثور على جثة نجم منتخب غانا في تركيا

الفرق بين سرطان الثدي والتكيسات.. تعرف عليها

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ