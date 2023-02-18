مانشستر سيتي يفشل في تصدر الدوري الإنجليزي بالتعادل مع نوتنجهام فورست

فرض نوتنجهام فورست التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي تقدم عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 41 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة جاك جيريليش.

وعادل النيوزيلندي كريس وود النتيجة لـ نوتنجهام فورست بهدف في الدقيقة 84 من متابعة لتمريرة جيبس وايت، لينتهي اللقاء بدون فائز.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي لـ 52 نقطة في المركز الثاني ليفقد الصدارة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول أرسنال، فيما ارتفع رصيد نوتنجهام لـ 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - جاك جيريليش

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند