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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة أحدهما أثناء العلاج .. انتشال شخصين أسفل عقار القباري المنهار

انهيار عقار بمنطقة
انهيار عقار بمنطقة القباري

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من إخراج شخصين من أسفل حطام انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، توفى أحدهما خلال تلقى العلاج بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه.

وقد انهار عقار بمنطقة القباري التابعة لقسم مينا البصل بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابة شخص وتم إسعافه على الفور، ووجود شخصين أسفل العقار، نقل أحدهما للمستشفى وتوفى الآخر أثناء علاجه.

تجمع عدد من الأهالي مع وصول رجال الحماية المدنية واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وقيادات الشرطة ورجال قسم شرطة مينا البصل ومازال البحث مستمرا عن ضحايا تحت الأنقاض.

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن انهيار العقار أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، ويوجد 2 أسفل العقار جار البحث عنهما.

ووفقًا لرئيس حي غرب، العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 45 لسنة 2019.

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