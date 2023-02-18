الدول النامية تعاني.. أحمد موسى: من مصلحة أمريكا استمرار حرب روسيا وأوكرانيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا والاتحاد الأوروبي هما السبب في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لمدة عام .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية و أمريكا ودول أوروبا مستمرة في دعم أوكرانيا بالسلاح والأموال من أجل استنزاف روسيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كافة شعوب العالم يعانون اقتصاديا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، خاصة دول أفريقيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدول الغنية في العالم لها أولوية وهي دعم أوكرانيا فقط من أجل الانتصار على روسيا، ولا ينظرون إلى مساندة ودعم الدول النامية المتأثرة سلبا من هذه الحرب ".