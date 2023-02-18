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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ضخمة

لبنان
لبنان

أكد الإعلامي أحمد موسى،  أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية هائلة ، والدولار الواحد تجاوز 82 ألف ليرة لبنانية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   اللبنانيين لهم أموال في البنوك ولا يستطيعون الحصول عليها ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى  مقطع فيديو لقيام مجموعة من اللبنانيين باقتحام البنوك والقيام بتحطيمها  في محاولة منهم للحصول على أموالهم المتواجدة في البنوك في ظل الأزمة الاقتصادية .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   لا نتمنى اي مشاهد عنف وشغب في أي دولة عربية ونتمنى السلامة لكل الدول العربية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  نجيب ميقاتي عقد اجتماع في محاولة لمواجهة تفاقم الأوضاع في الشارع اللبناني ".
 

أحمد موسى لبنان بيروت اقتصاد لبنان اخبار التوك شو

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