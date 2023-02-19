سنحاسب المصممة.. أول تعليق لرئيس الإسماعلية الدولي للأفلام على سرقة بوستر المهرجان

قال عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام الوثائقية، إنه علم بسرقة بوستر المهرجان من موقع تركي، أمس، مضيفا أنه لم يستخدمه حتى الآن في أي شيء متعلق بالمهرجان.



وتابع "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن إدارة المهرجان قررت تغيير بوستر المهرجان، والبحث عن بوستر جديد، معقبًا: "عندنا بدائل كثيرة للبوستر، وهنحاسب المصممة على هذا التصرف".



ولفت إلى أن هدير السباعي مصممة البوستر المسروق، قدمت الكثير من الأعمال للمهرجان في السنوات السابقة، ولم يكن يحتوي على أي مشاكل مثل البوستر الأخير، متابعًا: "المفروض نراجع على شغلها القديم، وهنغير البوستر غدًا، وكويس إننا اكتشفنا هذا الأمر، واحنا بنعتذر للناس".

https://youtu.be/yv8c9srkDtg