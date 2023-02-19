عايزين نفوق ونركز.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول ظهور الكائنات الفضائية

علق الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور كائنات فضائية.

وأوضح القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر يظهر على الساحة من وقت لآخر.



وأضاف:، "استضافوني في قناة فضائية وأحد الضيوف بيقول أنه جلس مع كائن فضائي وشرب معاه قهوة، وهذا الكلام أرفض التعليق عليه"، مؤكدا أنه تم دراسة المجموعة الشمسية بالكامل.

واستكمل، :"أنه لم يتم رصد أي كائنات فضائية، ولم يتسنى الوصول إلى أي كائن غير بشري وفقا للتكنولوجيا التي نمو التوصل إليها، مضيفا: "عايزين نفوق ونركز مازلنا نلهث وراء الشائعات، بتشككوا في رحلة الإسراء والمعراج، وبتقولوا في كائنات فضائية".