أجواء معتدلة.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

حالة الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يكون بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 11

الإسكندرية 18 - 11

مطروح 17 - 10

شرم الشيخ 25- 15

أسوان 28 - 10

قنا 26 - 7

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى

الرياض 20 - 8

أبوظبي 23 - 19

أنقرة 14 -0

لندن 13 - 3

واشنطن 15 - 7

باريس 13 - 3

بكين 10 -4