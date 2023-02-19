أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة لتوحيد إجراءات تطبيق مجموعات الدعم في المدارس وتحقيق الاشتراطات المالية الخاصة بها.

وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مجموعات الدعم في التالي :

- يتم تحصيل مبالغ المجموعات وحساب حصة المعلم من المجموعات طبقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتخصم الاستقطاعات الواجبة قانونا منها ويتم تسليم الصافي للمعلم فور انتهاء الحصة.

- يتم طباعة ايصالات تحصيل مساعدة طبقا للمادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية لكل مدرسة بالإدارة التعليمية

-يتم إصدار إيصال مساعد لكل طالب ، ثم تفريغ الايصالات المساعدة واستخراج إيصال استمارة 123 تربية وتعليم لجملة كل مجموعة دعم وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم ايصال استمارة 123 تربية وتعليم على النموذج الخاص بالمجموعة (وهي المستندات التي سيتم تجميعها من المدرسة لكل المجموعات وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازم) على أن يحتفظ لكل مجموعة بصورة من كافة الأوراق حتى يتمكن التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية وإعمال شئونه على أن يراعى التأمين على المسئول طبقا لصندوق التأمين على ضمانات أرباب العهد.

- بيانات مجموعات الدعم التي يتم تسجيلها تتمثل في : اسم المدرس والمادة والفصل الذي تقام فيه المجموعة واليوم وقيمة المجموعة للطالب والطلاب المستحقين للتحفيض طبقا للقرارات.

- وتكون حصة وزارة المالية من مجموعات الدعم 15% يتم حسابها من إجمالي المبلغ.

- باقي الحصص بما فيها حصة المعلم يتم حسابها من الإجمالي بعد خصم حصة وزارة المالية.

- حصة المعلم يتم حسابها وفقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية وتسليمه صافي مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد ذلك مدمج بالنموذج.

- يتم توقيع المسئول عن مجموعة الدعم والمعلم ووكيل المدرسة ومدير المدرسة على صحة ما جاء بالنموذج ويتحملون جميعا مسئولية أي مخالفة.



ويوقع المعلم المشارك في مجموعات الدعم على إقرار نصه كالتالي :

أقر أنا السيد ........ مدرس مجموعة الدعم بأنني تسلمت صافي مستحقات مجموعات الدعم بعد مراجعتها ,,,, التوقيع (الاسم ثلاثي)

وتقسم حصيلة مجموعات الدعم كالتالي :

- نقابة المهن التعليمية : 5%

- صندوق الرعاية المهنية للمعلمين : 5 %

- أعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم : 2 %

-مدير المدرسة : 1.5 %

- الوكلاء المشرفين على مجموعات الدعم : 1.5%

-القائمين على الاعمال المالية والادارية بالمدرسة : 1.5%

-عمال المدرسة : 0.5%

-مدير عام الإدارة التعليمية : 0.5%

-الجهات المعاونة - الاشراف والمتابعة على المجموعات : 0.5%

-المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة التعليمية : 1%

- مدير المديرية التعليمية والجهات المعاونة : 0.5%

- المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التعليمية : 0.5%

- ويتم توريد نسبة 15% + الاستقطاعات + حصة الجهات على الكود المؤسسي للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة في المواعيد القانونية

جدير بالذكر أن مجموعات الدعم هي “مجموعات التقوية المدرسية” ولكن تقرر تحويل اسمها لتصبح “مجموعات الدعم المدرسية” ، بحيث يشار إليها فيما بعد بإسم “مجموعات الدعم المدرسية”

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تخفيض 50% للطلاب على أسعار مجموعات الدعم لكل من :

الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم

أبناء الشهداء

الأيتام

المصابين بعجز كلي

ويطبق هذا الخصم على الفئات الطلابية المذكورة في كل الصفوف الدراسية ، وذلك بعد تقديم المستندات اللازمة الدالة على كل حالة.