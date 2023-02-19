رأي صادم لشوبير في خطأ الشناوي أمام الهلال السوداني

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على خطأ محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لحظة هدف فوز فريق الهلال السوداني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه مع شوبير على إذاعة أون تايم سبورتس: “سأصف لكم الهدف.. فاول من الناحية اليمنى جبهة محمد هاني، الحاجات دي بتتعمل في اتجاه المرمى.. الشمس في عين الشناوي.. الكرة دخلت فعلا في اتجاه المرمى الشناوي كان ممكن يمسكها لكن فؤجنا كلنا انها دخلت هدف".

وتابع شوبير: “الشناوي كان ممكن يبعدها، ممكن يلعبها بالبوكس لكن كلنا تفاجائنا بالخطأ الذي يتحمله الشناوي بالكامل بنسبة ١٠٠%”.

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مع أندية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتلقى الأهلي هزيمة على يد الهلال بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بالجولة الثانية من البطولة الإفريقية.

ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 6، بينما تجمد رصيد الأهلي بلا نقاط في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني.