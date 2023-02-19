الإمارات تنشئ مستشفى ميداني لاستقبال منكوبي الزلزال بمدينة هاتاي التركية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد أن مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بمدينة هاتاي التركية، بدأ في استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا.



وافتتح سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الامارات لدى تركيا، افتتاح المستشفى ، ورافقه عدد من المسؤولين الأتراك، بحضور العميد الركن طبيب سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.



وتبلغ سعة المستشفى 200 سرير بالإضافة إلى 20 سرير عناية مركزة، وغرفتي عمليات بكامل المعدات الطبية، وغرفتين للعناية المركزة ومختبر وصيدلية.

وقال سفير الإمارات بتركيا:"المستشفى الذي تم بناؤه في وقت قياسي خلال أيام قليلة، وذلك يجسد نهج دولة الإمارات الإنساني وحرصها على المساهمة في تأمين الرعاية الطبية للمتضررين من الزلزال".

واشار الظاهري إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية في تركيا بشكل مستمر لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المتضررون من الزلزال.

وتعد هذه المستشفى الميداني هي الثانية التي تفتتحها دولة الإمارات في تركيا لمتضرري الزلازل، حيث سبق وأن افتتحت اول مستشفي في 13 فبراير الجاري، في مدينة غازي عنتاب التركية.

ويضم المستشفى الميداني نخبة من الكوادر الطبية الإماراتية المتخصصة التي تقدم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية.