التونسي أحمد الرباعي يطرح كليب أرتجف بردا

طرح المطرب التونسي أحمد الرباعي فيديو كليب أغنيته الجديد "أرتجف بردا" كلمات الشاعر خالد الدرسي وألحان الراحل صديق مخلوف واستكملها الفنان أنيس الغربي.

"الكليب" تم تصويره في تونس تحت إشراف الدكتور فاخر أحكيمة عميد كلية الموسيقى بمدينة سوسة.

وعن الأغنية قال المطرب أحمد الرباعي: سعيد للغاية بردود الأفعال على الأغنية بعد طرحها عبر قناتي على موقع المشاهدة "يوتيوب" وصفحات السوشيال ميديا الخاص بالشركة المنتجة “IPR” الذي شرفت بتعاوني معها بقيادة الشاعر والمنتج خالد الدرسي وجميع فريق عمل الأغنية، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن جمهوري في جميع أنحاء الوطن العربي.

وعلى صعيد آخر، أعرب الشاعر والمنتج خالد الدرسي عن سعادته بخروج الأغنية للنور، وقال: سعيد للغاية بتقديم أغنية على قدر كبير من الإبداع والغناء الجاد، في وقت انحدرت فيه معظم الأعمال التي تقدم على ساحة الأغنية.

وأضاف: وعلي مستوى الإنتاج، سأظل حريصا من خلال "IPR” أن نقدم الأعمال الجادة لجمهور الأغنية على مستوى الوطن العربي والارتقاء بثقافة أجيالنا الجديدة.

المطرب أحمد الرباعي

جدير بالذكر أن أغنية "أرتجف بردا" غناء المطرب التونسي أحمد الرباعي أبن شقيق النجم الكبير صابر الرباعي، والأغنية كلمات الشاعر خالد الدرسي وألحان الراحل صديق مخلوف وأنيس الغربي، وأخراج يونس حجرية وإنتاج شركة "IPR”.