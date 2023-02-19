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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اختراق الـ FBI وتعرضه لهجوم إلكتروني غامض.. تفاصيل

الـ إف بي آي FBI
الـ إف بي آي FBI يؤكد اختراق شبكته الحاسوبية

تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي FBI، لهجوم إلكتروني غامض، أصاب جزءا من شبكته الحاسوبية في الأيام الأخيرة، ويعمل في الوقت الحالى على إجراء تحقيق لمعرفة أصل حادثة القرصنة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

 

وبحسب ما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، إن مسؤولي مكتب إف بي آي FBI، يعتقدون أن الحادث يتعلق بنظام حاسوب يستخدمه المكتب في التحقيقات الخاصة بصور الاستغلال الجنسي للأطفال.

 

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الـ  إف بي آي FBI يؤكد اختراق شبكته الحاسوبية

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان لشبكة CNN، إنه على علم بالحادث السيبراني الذي تعرضت له الشبكة نظامه المعلوماتي، ويسعى للحصول على معلومات إضافية.

قائلا: "إنه حادث منفرد تم احتواؤه سريعا، ونظرا إلى أن هذا تحقيق مستمر، ليس لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يدلي به في الوقت الحالي.

 

وإلى جانب التحقيق، عمل مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي على عزل النشاط السيبراني الخبيث، الذي تعرض له فرع الـ إف بي آي FBI في نيويورك، الذي يعد أحد أكبر المكاتب التحقيقات الفيدرالية وأكثرها شهرة أيضا.

 

ويشار إلى أن شخصا مجهولا استخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في شهر نوفمبر 2021، للتواصل مع سلطات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية لإرسال رسائل إلكترونية مزيفة إلى آلاف المنظمات بشأن تهديد إلكتروني مزعوم.

 

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت، إنه أصلح ثغرة برمجية مرتبطة بالحادث، لكن المكتب لم يكشف حتي الآن أي تفاصيل حول المشتبه به بهذا الحادث.

مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي FBI اختراق مكتب إف بي آي اختراق شبكته

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