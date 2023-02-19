اتجاه داخل لجنة الانضباط إلى إيقاف محمود عبد المنعم كهربا مجددا.. تفاصيل

يسود اتجاه داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى إصدار قرار جديد تجاهمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشفت بعض المصادر الخاصة أنه سيتم إصدار قرار بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا بسبب الهتاف مع جماهير النادي الأهلي ضد جمهور الزمالك.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي تجهيز ملف كامل لعدم تعرض اللاعب للإيقاف مجدداً.

وقررت لجنة الانضباط فحص شكوى الزمالك ضد محمود كهربا، لاعب الأهلي، من ضمن الشكاوى التي بدأت لجنة الانضباط إعادة النظر فيها، ولم يصدر قرارها بعد في تلك الشكوى، قبل أن تتقدم اللجنة باستقالتها.

يذكر أن نادي الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بعد الهتاف مع جماهير الأهلي ضد جمهور الزمالك خلال احتفاله معهم عقب مباراة القمة الأخيرة بالدوري، والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة.

