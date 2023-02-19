المشدد 3 سنوات للمتهم بابتزاز فتاة عبر الفيس بوك بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بصور خاصة بها من أجل الحصول على مبالغ مالية، وإقامة علاقة مع المجني عليها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ضبط "محمد ص م" مقيم مركز بلبيس، لقيامه بتهديد "م أ م م" بصور خاصة بها مقابل الحصول على مبالغ مالية، وإقامة علاقة مع المجني عليها.

وتمت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدّد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء عبر الفيس بوك من أجل حملها على القيام بعمل متمثلًا في دفع مبالغ مالية وطلب إقامة علاقة مع المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ على المتهم وإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 23458 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس والمقيدة برقم 3315 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.