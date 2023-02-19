بعد إعلان نية الاستغناء.. الغندور لجماهير الأهلي: ده كلامي اللي اتريقتوا عليه

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على اداء لاعب الاهلي البرازيلي برونو سافيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “سبحان الله ده كان كلامي من بداية الموسم و قلت ان كولر مش معجب بيه و جمهور الاهلي كذبني و قال مش حقيقي و اتريق علي كلامي و الحمد لله ربنا بيبين للناس صدق كلامي حتي لو بعد فترة”.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن شرط النادي الأهلي للتخلي عن لاعبه البرازيلي برونو سافيو .

وقال فاروق عبر برنامجه " البريمو" على قناة Ten: يخطط مسؤولو النادي الأهلي إلى بيع برونو سافيو بشكل نهائى، خلال الفترة الحالية، فى ظل عدم اقتناع السويسرى مارسيل كولر بخدمات اللاعب.

وأضاف: إدارة النادي الأهلي تفكر فى خطوة بيع برونو سافيو مقابل مليون دولار، حال رغبة بوليفار البوليفى فى إعادة البرازيلى من جديد إلى صفوفه بعد حدوث جس نبض فى الأيام الماضية .