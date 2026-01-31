أول تعليق أمريكي على تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

دعت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الحرس الثوري الإيراني على إجراء التمرين البحري المعلن بطريقة آمنة ومهنية وتتجنب المخاطر غير الضرورية على حرية الملاحة.

جاء ذلك تعليقا على تدريبات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: أي سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: لن نتسامح مع الإجراءات غير الآمنة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك التحليق فوق السفن العسكرية الأمريكية.