قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى
ليفربول يصدر فرمانًا بمنع رحيل لاعبه قبل نهاية ميركاتو الشتاء
سماع الشهود في محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان.. غدًا
قوات الاحتلال تقتحم عدد من البلدان الفلسطينية وتجريف مساحات واسعة
تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس
تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5.8 مليار دولار .. البنتاجون يوافق على بيع أسلحة لجيش الاحتلال

البنتاجون
البنتاجون
محمود نوفل

 
وافقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على بيع مركبات ومعدات عسكرية تكتيكية خفيفة لجيش الاحتلال بقيمة تقارب ملياري دولار.

كما وافق البنتاجون على بيع 30 مروحية هجومية من طراز AH-64E أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار.

وكان ‏موقع واللا الإسرائيلي، قد أفاد في وقت لاحق بأن جيش الاحتلال يواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب واليقظة تحسباً لهجوم إيراني مُحتمل.

وقال موقع ‏موقع واللا نقلا عن مصادر أمنية، إنه في حال اندلاع حرب سترسل واشنطن إنذارا في الوقت المناسب لإسرائيل للاستعداد للهجوم.

وأضاف ‏أن التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو صراع متعدد القطاعات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل تصعيد غير مسبوق بين إيران وميليشياتها في المنطقة من جانب، وإسرائيل وأمريكا من جانب آخر وسط حديث عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه ضربة عسكرية ضد طهران.

وأرسلت واشنطن أسلحة وحاملة طائرات قرب إيران، حيث أكد ترامب أنه أكبر من أسطول فنزويلا.

البنتاجون جيش الاحتلال معدات عسكرية تكتيكية خفيفة مروحية الأباتشي ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

كتاب «القول الطيب» 4

مجلس حكماء المسلمين يطرح «القول الطيب» 4 للإمام الأكبر في معرض القاهرة

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

الدكتورة آمال ابراهيم

فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

بالصور

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت

فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد