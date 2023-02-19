زيادة في المرتبات ومنح وإعانات مالية.. مفاجآت في انتظار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. و"التعليم العالي": خدمات اجتماعية ودعم طبي للأساتذة

التعليم العالي:

زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس ضمن خطة دعم أساتذة الجامعات

تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء هيئة التدريس

الجامعات:

تعزيز الدور الخدمي للكيانات الجامعية

صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس.. ومرحلة ثانية من مشروع التأمين الصحي









أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركتهم في التدريس وتدريب طلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية، ومن خلال البرامج الدولية داخل الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.



زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس



وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النظر في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس واحدة من أهم النقاط التي ستم دراستها في الخطة المستقبلية للوزارة والجامعات الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لصدى البلد، أنه من المفترض خلال الفترة المقبلة أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأمر ضمن الخطة المعلنة للوزارة.





الخدمات الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس



ودعم وزارة التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس، لم يتوقف على زيادة الدخل فقط بل هناك خدمات اجتماعية هامة يقدمها صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتتمثل في الآتى:-



1 - تقديم إعانة مالية للعضو أو لأسرته في حالات الضرورة وذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

2- تقديم إعانة مالية لأسرة العضو في حالة الوفاة أو وفاة أحد أفراد أسرته.

3 - يعمل الصندوق على صرف منحة زواج للفرد في حالة الزواج الأول له.

4 – تقديم إعانة مالية للعضو في حالة تجنيده بقيمة تعادل المرتب الأساسي وتصرف له طوال مدة التجنيد الإلزامية.



تعزيز الدور الخدمي في الجامعات لأعضاء هيئة التدريس



وكان أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه لابد من أن يتم تعزيز الدور الخدمي، الخاص بإدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم تقديم التيسيرات اللازمة بهدف تسهيل إجراءات التوريد إلى جانب السداد والصرف.



وأضاف "عبد الخالق" لصدى البلد، أنه تمت الموافقة على المطالبات المالية الواردة من أعضاء هيئة التدريس، والتى تضمنت القيام بصرف مبالغ عمليات جراحية وفحوصات طبية، بالاضافة إلى الأدوية وعلاجات وتجديد البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم سنوياً.



الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس



وقال الدكتور عاطف العوام أمين صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالي، اختياريًا.



وأضاف عاطف أن الأساتذة المتفرغون يصحلون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وهؤلاء من هم أقل من 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا فيتم إدراجهم بنفس المزايا ولكن دون صرف الأدوية، والذي ضمن الخدمات التي تغطيها الصناديق بالجامعات.



المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي





بينما أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم والبحث العلمي، أنه مجلس رعاية أعضاء هيئة التدريس كان وافق على المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي، وذلك بهدف القيام بضم أسر الأعضاء "الزوج، الزوجة، الأبناء"، من أجل التنسيق مع شركة مصر للتأمين.

وأضاف عبد الغفار أن ذلك للأعضاء والجامعات المشاركة فى الصندوق حاليًا بشرط أن تشترك الجامعات بـ 50% من أسرها لتفعيل المرحلة الثانية من التأمين للأسر.

بينما كان عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وناقش المجلس عددًا من الملفات المُتعلقة بدور مُساهمة الجامعات المصرية فى البحث العلمي، ومنها: مناقشة وضع قواعد مُنظمة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمراكز والوحدات المثيلة بالجامعات المصرية.

كما ناقش المجلس اعتماد لائحة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية في مجالات ( المياه، التربة، الهواء)، وكذلك ناقش أنشطة وإنجازات الجامعات فى قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وأحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بعقد "المؤتمر السنوى الثاني للدراسات العليا للعلوم التطبيقية" بمقر جامعة بنها، وذلك خلال الفترة من 10-11 مايو 2023.