أهلي 2001 يواجه غزل المحلة اليوم في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الأحد خارج ملعبه، مع غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالمحلة، ضمن الجولة ١٩ من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل «أهلي ٢٠٠١» مباراة اليوم وفي رصيده ٤١ نقطة، يتصدر بهم الترتيب، بعدما حقق الفوز في ١٣ مباراة وتعادل في مباراتين، وخسر في ٣ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ - ٢، وخسر أمام الجونة صفر - ١، وفاز على المقاصة ٥ - صفر، وعلى إنبي ٥ - ٢، وعلى أسوان ٢ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١، وفاز على زد ٢ - ١، وعلى المقاولون العرب ٢ - صفر، مسجلًا ٣٨ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.

