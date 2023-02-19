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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحفيين": الموافقة على تقسيط رسوم القيد أو الانتقال لجدول المشتغلين

صدى البلد

قال أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، تم عرض على مجلس النقابة مساء أمس، مطالب عدد من الزملاء الملتحقين الجدد بجدول تحت التمرين، والمُنتقلين لجدول المُشتغلين، بشأن السماح للراغبين منهم بتقسيط رسوم القيد أو الانتقال لجدول المُشتغلين.

وأضاف عبدالمجيد: وافق المجلس تيسيرًا على الزملاء، السماح للراغبين بتقسيط الرسوم على شهرين من مستحقات بدل التكنولوجيا والتدريب، على أن يسدد المُلتحقين بجدول تحت التمرين مبلغ 700 جنيهًا دفعه استخراج الكارنية ويقسط المبلغ المتبقي من الرسوم على شهرين مع بدء تقاضي بدل التكنولوجيا والتدريب.

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