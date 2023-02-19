دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا قبل لقاء مصر وموزمبيق بكأس الأمم

شهدت مباراة مصر وموزمبيق المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا، الوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا، والدولي الغاني كريستيان أتسو.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى حيث يفتتح منتخب "الفراعنة" مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق ثم مواجهة المنتخب النيجيري، وستكون المباراة الأخيرة ضد السنغال.

كما يقود اللاعب المخضرم بلال مظهر خط هجوم منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق.

ويتكون تشكيل مصر للشباب من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد فارس، ماجد هاني، خالد عوض.

خط الهجوم: بلال مظهر، أحمد عبد الرحيم إيشو، رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد نادر، طارق علاء، أحمد جمال، يوسف حسن، إياد العسقلاني، عبدالرحمن جوده، محمود مرسي، محمد عبدالسلام، أحمد عبدالحميد، يوسف العزب.