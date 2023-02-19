غدا.. وزير التنمية المحلية يزور المنوفية لتفقد معارض أهلا رمضان ومشروعات حياة كريمة

يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة المنوفية غدا الاثنين لتفقد عدد من مشروعات المحافظة يرافقه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ الإقليم.



ويشهد وزير التنمية المحلية إصطفاف المعدات الجديدة لدعم قطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة ، وكذا عقد لقاء بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتسليم كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية ، وذلك بأرض الإصطفاف بحي شرق شبين الكوم .

كما يقوم وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم ، ومعارض " أهلا رمضان " بشبين الكوم ، وميدان الإسعاف عقب الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته.

كما يتفقدان مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية كفر عشما ، معرض " أهلا رمضان " بمركز الشهداء .