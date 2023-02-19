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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللواء مصطفى عابدين رئيسا لمدينة نويبع بجنوب سيناء

مصطفي عابدين
مصطفي عابدين

أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين اللواء مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء سابقًا، رئيسًا لمجلس مدينة نويبع بجنوب سيناء، خلفًا لـ اللواء وليد فتحي بعيزق، الذي شغل منصب رئيس مركز ومدينة نويبع لمدة شهر فقط.

قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة إلى اللواء مصطفي عابدين، مؤكدًا أنه على دراية كافة بكافة الأمور التي تسير بالمدينة بحكم عمله لسنوات كرئيسًا لإدارة مرور جنوب سيناء، متمنيًا له التوفيق.

كان قد أصدر وزير التنمية المحلية، حركة التنقلات السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات في 18 يناير الماضي، وتضمنت تعيين اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتيرًا عامًا لمحافظة جنوب سيناء، بعد أن كان قائمًا بعمل السكرتير العام للمحافظة، وتعيين محمد منصور شعير، سكرتير عام مساعد بجنوب سيناء، بعد أن كان رئيس مركز ومدينة نويبع، ونقل اللواء أحمد جميل عبدالله، من رئيس مدينة أبوزنيمة إلى رئيس مدينة دهب، وتعيين اللواء رماح السيد غزالة، رئيس مركز ومدينة شرم الشيخ، واللواء محمد مصطفى الغزاوي رئيس مركز ومدينة أبوزنيمة، واللواء طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة سانت كاترين، واللواء وليد فتحي بعيزق رئيس مركز ومدينة نويبع، وتعيين عبدالرحمن محمد بهاء، رئيسًا لمركز ومدينة أبورديس .

مصطفي عابدين

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اخبار نويبع تعين مصطفي عابدين رئيسا مدينة نويبع

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