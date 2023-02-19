للمرة 26 .. هوكي الشرقية يهزم اكسشيكرز الغاني ٤-٢ ويتوج بطلا لأفريقيا

تمكن فريق الهوكى "رجال" بنادى الشرقية الرياضى اليوم من تحقيق الفوز في المباراة النهائية فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت بنيروبي عاصمة دولة كينيا، وحصد المركز الأول على حساب فريق اكسشيكرز الغاني بنتيجة ٤-٢ لفريق نادي الشرقية.

ومن جانبه فقد قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية التهنئة لللاعبين والجهاز الفنى والإدارى عبر اتصال هاتفى مع مسئولى البعثة ، معرباً عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحققه الفريق وحصد البطولة بعد اداء مشرف مثل فيه أبناء محافظة الشرقية مصر بالبطولة الإفريقية، كما توجه بالشكر والأمتنان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي دعمهم اللامحدود للفريق تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الفريق أثناء سفره الي كنيا والاستجابة السريعة من وزير الشباب والرياضة لدعم الفريق.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية التهنئة لمجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي برئاسة الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق وجمهور الشعب الشرقاوي بهذا الانجاز الكبير مشيدا بمجهودات مجلس الإدارة لدعم المنظومة الرياضية وما تحققه من حصد البطولات بمختلف الرياضات بالنادي