عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة 26 .. هوكي الشرقية يهزم اكسشيكرز الغاني ٤-٢ ويتوج بطلا لأفريقيا

هوكي الشرقية
هوكي الشرقية

تمكن فريق الهوكى "رجال" بنادى الشرقية الرياضى اليوم من تحقيق الفوز في المباراة النهائية فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت بنيروبي عاصمة دولة كينيا، وحصد المركز الأول على حساب فريق اكسشيكرز الغاني  بنتيجة ٤-٢ لفريق نادي الشرقية.

 

ومن جانبه فقد قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية التهنئة لللاعبين والجهاز الفنى والإدارى عبر اتصال هاتفى مع مسئولى البعثة ، معرباً عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحققه الفريق وحصد البطولة بعد اداء مشرف مثل فيه أبناء محافظة الشرقية مصر بالبطولة الإفريقية، كما توجه بالشكر والأمتنان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي دعمهم اللامحدود للفريق تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الفريق أثناء سفره الي كنيا والاستجابة السريعة من وزير الشباب والرياضة لدعم الفريق.

 

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية التهنئة لمجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي برئاسة الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق وجمهور الشعب الشرقاوي بهذا الانجاز الكبير مشيدا بمجهودات مجلس الإدارة لدعم المنظومة الرياضية وما تحققه من حصد البطولات بمختلف الرياضات بالنادي

الشرقية وزير الشباب محافظة الشرقية محافظ الشرقية وزارة الشباب والرياضة هوكي الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

للمرة 26 .. هوكي الشرقية يهزم اكسشيكرز الغاني ٤-٢ ويتوج بطلا لأفريقيا

جريمة غامضة.. الشرطة البريطانية تعثر على جثة امرأة في لانكشاير

ياسمين عز للسيدات: متتنفسيش مع جوزك واستأذنيهِ قبل ماتروحي الحمام.. فيديو

تشييع جثامين ربة منزل وبناتها الثلاثة اختنقوا بالغاز في بني سويف.. تفاصيل

أرخص سيارة زيرو في مصر .. سعر وتفاصيل

ضربة قوية.. الصين تتخلى عن الدولار وتفوق واضح لـ اليوان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوء إطلالات النجمات على ريد كاربت البافتا.. صور

حبة فراولة تقتل طفل .. إزاى تحمى عيلتك من نفس الكارثة

ملتزمون بالدريس كود.. الأناقة تزين إطلالات رجال هوليوود على ريد كاربت البافتا

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر

فيديو

تعرف على سعره.. بنطلون مصنوع من الشكائر وأكياس الخضراوات واللحوم

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ