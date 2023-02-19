أحمد آدم نائبا لرئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضيين ذوي الإعاقة

أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ، عن اختيار الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد ، نائبًا لرئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضيين ذوي الإعاقة.

وجاء اختيار الدكتور أحمد آدم لهذا المنصب بناء على ترشيح من اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

من جانبه توجه الدكتور أحمد آدم بالشكر لمجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية على ترشيحه لهذا المنصب ، وكذا للاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة على الاختيار ، مؤكدا على ان الجميع داخل المنظومة البارالمبية المصرية يعملون بتكاتف وإخلاص وتضافر للجهود لخدمة الرياضيين ذوي الاعاقة.

وتضم لجنة البوتشا بالاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة كلا من: لطفي بلعبيد رئيسًا للجنة، وأحمد آدم نائب رئيس اللجنة، وشربال رضوان مقرر اللجنة، وعادل جاسم الرجي وسمر محفوظ أعضاء بمجلس إدارة اللجنة.