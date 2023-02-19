ميتا تعلن عن خدمة Meta Verified لتوثيق حسابات فيسبوك وإنستجرام بـ15 دولارا

أعلنت شركة ميتا Meta عن خدمة اشتراك Meta Verified المدفوعة، وذلك لثوثيق حسابات فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram من أجل الحصول على العلامة الزرقاء الموثقة من الشركة مقابل اشتراك شهري للمستخدمين.

وقال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي للشركة على حسابه الشخصي بـ فيسبوك إن خدمة التوثيق Meta Verified سيتم طرحها من خلال اشتراك شهري تبلغ قيمته 11.99 دولارًا لنسخة للويب.

وأضاف زوكربيرج أن الخدمة ستتوفر لنسخة تطبيق فيسبوك وإنستجرام على الهواتف الذكية مقابل 14.99 دولارًا شهريًا، حيث تستهدف الخدمة بشكل أساسي منشئي المحتوى ، الذين سيحصلون على مدى وصول وظهور أكبر في وقت يصعب فيه التميز على منصات ميتا.

ووصف زوكربيرج خدمة Meta Verified بأنها "خدمة اشتراك تتيح للمستخدمين التحقق من حساباتهم بمعرفات ، والحصول على علامة زرقاء موثقة ، والحصول على حماية إضافية ضد انتحال الهوية ضد الحسابات ، والحصول على وصول مباشر إلى دعم العملاء".

وأضاف: "تتعلق هذه الميزة الجديدة بزيادة المصداقية والأمان عبر خدماتنا". ومن المقرر أنه سيتم إطلاق الخدمة في أستراليا ونيوزيلندا نهاية هذا الأسبوع ثم سيتم طرحها في عدد من الدول الأخرى.

وأضافت ميتا أنها لن تُجري تغييرات على الحسابات التي تم التحقق منها باستخدام متطلباتها السابقة ، والتي تشمل المصداقية والوضوح.

ويأتي الإعلان عن خدمة Meta Verified لتوثيق الحسابات بعد قرار شركة تويتر بإطلاق خدمة Twitter Blue المدفوعة لتوثيق حسابات تويتر، حيث كان قد أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويتر عن الميزة في شهر ديسمبر الماضي مثيرا بهذا الإعلان انتقادات كبيرة تجاه السياسة الجديدة التي اتخذها ماسك منذ سيطرته على الشركة.