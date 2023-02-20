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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يثير الفزع.. ما هو فيروس ماربورغ

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا مرض ماربورغ في بعد البلدان الأفريقية  إليك ما هو مرض ماربورغ وأهم أعراضه وفقا لموقع هيلث لاين 


ما هو مرض ماربورغ؟


مرض ماربورغ هو مرض ينتقل عن طريق الخفافيش وينتقل إلى الناس عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو الأشياء المصابة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس الذي يسبب مرض ماربورغ يشبه فيروس الإيبولا إنه مرض شديد العدوى وتبلغ نسبة الوفيات فيه 88 بالمائة.
وفقًا للمراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، فإن ماربورغ هي حمى نزفية نادرة يمكن أن تضر بأعضاء الجسم وتؤدي إلى حدوث نزيف وتم الاعتراف به لأول مرة في عام 1967.

أعراض مرض ماربورغ


تشمل بعض الأعراض الشائعة التي شوهدت في الحالات المكتشفة في غينيا الاستوائية الحمى والإسهال والتعب والقيء. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن فترة حضانة المرض تتراوح من 2 إلى 21 يومًا وتشمل الأعراض:

  • الحمى
  • القشعريرة
  • الصداع
  • الألم العضلي

قد تظهر بعض الأعراض بعد ظهور العلامات الأولية للمرض والتي تشمل:

  • طفح جلدي في الظهر أو المعدة
  • الغثيان والتقيؤ
  • ألم بالصدر
  • التهاب حاد بالحلق
  • وجع بالبطن
  • الإسهال

الأعراض الشديدة لمرض ماربورغ

عندما يتطور المرض قد يؤدي إلى أعراض شديدة مثل:

  • فقدان الوزن الشديد
  • الصدمة
  • تليف الكبد
  • اليرقان
  • الهذيان
  • النزيف
  • فشل متعدد بالأعضاء

ما هي خيارات العلاج المتاحة؟

حاليًا لا يتوفر لقاح أو علاج لحماية الناس من فيروس ماربورغ. ومع ذلك قد يستخدم علاجات مثل معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية والتي قد تزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة.

طفح جلدي التهاب حاد بالحلق

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