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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مافيا تعطل الدولة.. الديهي يكشف أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق.. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة لم تقصر في مواجهة التحديات الراهنة، ولكن ربما تكون هذه التحركات في حاجة إلى تعديل، خاصة في مواجهة انفلات الأسعار غير المبرر في كافة أنواع السلع، وهذا الأمر لا ينطبق على الأرز والزيت فقط.

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وتابع "الديهي"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن التجار يرفعون الأسعار بشكل مستمر، معقبًا: "التاجر اللي بيرفع الاسعار لو وجد أحد يديله على دماغه، مش هيعمل كده".


وأضاف: "في حاجة خطأ، ولا يجب أن نحمل الدولة والمشروع الوطني كل هذه الاعباء، ما يحدث من ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر يمثل عبء على المشروع الوطني، ويجب تحرير المشروع الوطني من هذه الثغرات".


وأكد أن هناك مافيا تحاول عرقلة الدولة، معقبًا: " كأن هناك مؤامرة لتحجيم المشروع الوطني المصري الذي يقوده الرئيس السيسي،  كان هناك اتفاقًا لإسقاط هذه الدولة، يا جماعة في أيه، ارتفاعات الاسعار الاخيرة مفتعلة بصورة  مقصودة، وربما يكون هذا الأمر مخطط".

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