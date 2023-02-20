انتشال جثتين من ترعة الإبراهيمية في المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية بمدينتي ملوي والمنيا والأولي عُثر عليها أسفل كوبري أم تسعة بملوي والثانية أسفل كوبري الإضافية في مدينة المنيا، وجري التحفظ عليهما داخل المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص من ترعة الإبراهيمية حيث كانت أسفل كوبري الإضافية في حي غرب مدينة المنيا.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي محمد. ص 32 سنه مقيم بمدينة المنيا، وتم إيداعها في مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ترعة الإبراهيمية



كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانتشال جثة غريق من داخل ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري أم تسعة بالوحدة المحلية بقرية الروضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين أن الجثة لشاب يدعي مينا. ش 26 سنه مقيم بمدينة ملوي، وتم إيداعها بمشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف الحادثين وكشف الظروف والملابسات، وتحديد هل توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة أم لا.

