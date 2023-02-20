لا يليق.. تعليق مثير من «شبانة» بعد استفزاز الهلال للنادي الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حزين من الهجوم الذي حدث من جمهور الهلال السوداني عبر السوشيال ميديا، على النادي الأهلي، بعد مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة، عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: «على الجبال تأتي العواصف، وتسقط الأمطار، والبراكين، والزلازل، ويبقى الجبل شامخًا لا يتصدع إلا من خشية الله».

وأضاف: «لا يليق ما حدث من الذي قام بكتابة المنشورات المسيئة؛ لأن الشعبين المصري والسوداني لديهما علاقات قوية ومترابطة».

وواصل: «أرض السودان خير، فكيف يتم وصفها بالمقبرة، وكيف يتم التقليل من تاريخ النادي الأهلي، صاحب البطولات والعظمة على مستوى العالم كله».

وأوضح أن: «نائب رئيس الهلال السوداني، اعتذر لحارس الأهلي ومسئولي الفريق؛ بعد خطأ طبيب الفريق خلال المباراة، وهو شيء محترم من جانبهم، والنادي الأهلي كبير، وسيترفع عن تلك الأحداث».

واختتم حديثه: «مصر نفسها حصل تطاول ضدها، وقيادات الدولة ترفعوا عن الرد، مع إنها قادرة على الرد وبقوة، النادي الأهلي يترفع عن الرد على الصغائر دائمًا».