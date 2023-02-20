فصل الكهرباء عن مناطق وقرى بكفر الشيخ اليوم الإثنين| اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي، غداً، الإثنين، عن عدة مناطق وقرى لأعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المتوسط.

وأوضحت الشركة، خلال بيان، أن فصل التيار الكهربائي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وأن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: معدية مهدي والنجارين وأرض العرب وقمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس.

وأشارت إلى أن سيتم فصل الكهرباء الكراكات وتوابعها في مركز بيلا، والمجاز وتيرة وكوبري 10 بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بمركز كفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.