أمير حدود داعش: قسمنا ليبيا وجعلناها جزئين.. فيديو

حل أمير حدود داعش رشيد المصري٫ ضيفا على الإعلامي أحمد الدريني٫ في لقاء خاص عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية٫ على قناة الوثائقية.

وقال أمير حدود داعش رشيد المصري: “قسمنا ليبيا وجعلناها جزئين”٫ لافتا: “الجهاديون لديهم أفكار مغلوطة عن المجتمعات التي يذهبون إليها٫ ولديهم تسرع فقهي وإنساني في إدراك ظرف البلد التي نقاتل فيها”.

وأضاف أمير حدود داعش رشيد المصري٫: “كنت على تواصل مع حرار ليبيا وحتى بعد علاج في مصر رجعت ليبيا في زيارة والتقيت بهم”٫ لافتا: “غادرت ليبيا في شهر يونيو 2011 ورجعت في 2012 مرة أخرى”.

وأشار أمير حدود داعش رشيد المصري٫: “دخلت ليبيا المرة الثانية بسهولة٫ لأن المصريين والليبيين كانوا يعتبرون الحدود شئ لا وجود له بسبب الثورة”.