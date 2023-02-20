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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير حدود داعش عن عودته لـ ليبيا: الحدود كانت شئ لا وجود لها

أمير حدود داعش
أمير حدود داعش

حل أمير حدود داعش رشيد المصري٫ ضيفا على الإعلامي أحمد الدريني٫ في لقاء خاص عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية٫ على قناة  الوثائقية.

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أمير حدود داعش: كل تجارب الجهاديين فى البلاد التى مروا بها بائسة

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أحمد الدريني يحاور أمير حدود "داعش" في انطلاقة القناة الوثائقية.. الأحد

وكشف أمير حدود داعش رشيد المصري٫ نوعية السلاح الذي تعلم فكه وتركيبه٫ قائلا: “تعلمت الأسلحة الخفيفة ومنها AK 47.. لأنه بسبب الطبيعة الصحراوية لليبيا كان الباقي عبارة عن سلاح ثقيل مثل المضاد للطيارات”.

 

وأضاف أمير حدود داعش رشيد المصري٫: “كنت على تواصل مع حرار ليبيا وحتى بعد علاج في مصر رجعت ليبيا في زيارة والتقيت بهم”٫ لافتا: “غادرت ليبيا في شهر يونيو 2011 ورجعت في 2012 مرة أخرى”.

 

وأشار أمير حدود داعش رشيد المصري٫: “دخلت ليبيا المرة الثانية بسهولة٫ لأن المصريين والليبيين كانوا يعتبرون الحدود شئ لا وجود له بسبب الثورة”.

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