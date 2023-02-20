أمير حدود داعش عن عودته لـ ليبيا: الحدود كانت شئ لا وجود لها

حل أمير حدود داعش رشيد المصري٫ ضيفا على الإعلامي أحمد الدريني٫ في لقاء خاص عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية٫ على قناة الوثائقية.

وكشف أمير حدود داعش رشيد المصري٫ نوعية السلاح الذي تعلم فكه وتركيبه٫ قائلا: “تعلمت الأسلحة الخفيفة ومنها AK 47.. لأنه بسبب الطبيعة الصحراوية لليبيا كان الباقي عبارة عن سلاح ثقيل مثل المضاد للطيارات”.

وأضاف أمير حدود داعش رشيد المصري٫: “كنت على تواصل مع حرار ليبيا وحتى بعد علاج في مصر رجعت ليبيا في زيارة والتقيت بهم”٫ لافتا: “غادرت ليبيا في شهر يونيو 2011 ورجعت في 2012 مرة أخرى”.

وأشار أمير حدود داعش رشيد المصري٫: “دخلت ليبيا المرة الثانية بسهولة٫ لأن المصريين والليبيين كانوا يعتبرون الحدود شئ لا وجود له بسبب الثورة”.