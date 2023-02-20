المسلماني: ترامب اتهم مؤلفة كاتب له بأنها غير مهنية وفاشلة..فيديو

عرض الإعلامي أحمد المسلماني، أبرز النقاط في كتاب رجل الثقة.. أسرار دونالد ترامب، للكاتبة الصحفية ماغي هابرمان، التي قابلت الرئيس الأمريكي الأسبق 3 مرات.

وقال المسلماني خلال برنامج "الطبعة الأولي" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" مؤلفة الكتاب قابلت 250 شخص مقربين من ترامب قبل أن تصدر الكتاب، مضيفا:" ترامب وصفها بأنها فاشلة وغير مهنية وشخصية لا تستحق الثقة".

وأوضح المسلماني،:"من أبرز ما جاء في هذا الكتاب هو الخلط بين مسؤولين ومقدمي خدمة الأغذية والمشروبات في الكونجرس، فعندما ذهب ترامب إلى الكونجرس لأول مرة في عام 2017 كان يتناقش، وكان هناك نواب من الحزب الديموقراطي ملونين، وطلب منهم شاي وقهوة ومقبلات، وهو ما تسبب في إحراجهم.