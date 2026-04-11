الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإنجيلية تحتفل رسميا بعيد القيامة المجيد بمصر الجديدة بحضور رئيس الطائفة ورموز الدولة

القس أندريه زكي
ميرنا رزق

تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، احتفالها الرسمي بعيد القيامة المجيد، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبحضور رفيع المستوى من ممثلي الدولة والقيادات الدينية والتنفيذية.

ويشارك في الاحتفال عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، في مقدمتهم الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، إلى جانب حضور مندوب عن فخامة رئيس الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن شخصيات عامة ورموز وطنية، في مشهد يعكس روح المشاركة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن.

ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الفقرات الروحية المتنوعة، تشمل موكب الدخول، والصلاة الافتتاحية التي يقدمها الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وقراءة من الكتاب المقدس يقدّمها القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب فقرات ترانيم روحية يقدّمها فريق “Better Life”.

كما يتضمن البرنامج كلمة للدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وصلاة يقدمها القس خلف بركات، رئيس المجمع المعمداني العام، على أن يُختتم الاحتفال بكلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وفي هذا السياق، قال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، إن هذا الحدث يُعد أحد أبرز المناسبات الروحية التي تحرص الطائفة الإنجيلية على تنظيمها سنويًا، لما تحمله من رسائل عميقة تعكس معاني القيامة كرمز للرجاء والحياة والتجدد.

وأوضح إدوارد أن الاحتفال يشهد حضورًا رسميًا رفيع المستوى، يضم مندوبًا عن فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والدينية، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس تقدير الدولة المصرية لكافة المناسبات الدينية، ويجسد قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأضاف أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام يبدأ قبل انطلاق الفعاليات، لتغطية مجريات الاحتفال، الذي يُبث عبر شاشة التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية، بما يتيح لأبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها متابعة هذه المناسبة الروحية المهمة.

وأكد يوسف إدوارد أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد لا يقتصر على كونه مناسبة دينية، بل يمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والسلام، وترسيخ روح الوحدة الوطنية التي تميّز المجتمع المصري.

