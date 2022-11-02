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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني: القمة العربية جاءت بلحظة فارقة ولها أهمية كبيرة.. فيديو

أحمد المسلماني،
أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي

أكد أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، أن القمة العربية لها أهمية كبيرة، لأنها جاءت في لحظة فارقة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على العالم العربي.

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وقال أحمد المسلماني، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن  مجلس الامن في كثير من الأحيان يعجز عن فرض الأمن والسلم، ولكن هناك جهود تتم سواء من مجلس الامن أو الجامعة العربية، لتحقيق السلام.

 

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن الجزائر لها مكانة تاريخية فهي بلد المليون ونصف شهيد، والرئيس السيسي أكد ان مصر لن تنسى من وقف معها، والجزائر كانت داعمة لمصر على مدار عقود طويلة.

 

 علاقات استراتيجية

وأشار أحمد المسلماني إلى أن روسيا والصين، ترغب في عمل علاقات قوية مع العالم العربي، مؤكدا أنه يتم العمل على وجود علاقات استراتيجية مع الدول العربية لما لها من أهمية كبيرة.
 

القمة العربية الرئيس السيسي المسلماني مصر جائحة كورونا

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