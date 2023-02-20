قطع في أكيليس.. حتحوت يكشف إصابة لاعبة الطائرة بنادي الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن إصابة مريم مصطفي، لاعبة نادي الزمالك لكرة الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت في تويتة له: “إصابة مريم مصطفى لاعبة الزمالك للطائرة بقطع في وتر أكيليس، وغيابها من 6 لـ 9 أشهر”.

يذكر أنه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إنهاء مسؤولي النادي لازمة مشاركة مريم مصطفى مع فريق الكرة لطائرة بداية من يوم 6 فبراير بعد دفع مبلغ 175 ألف جنيه.

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد قرر إيقاف الثنائي مريم مصطفى للانتقال للزمالك من الأهلي وإيقاف دعاء محمد للأنتقال للأهلي من الزمالك أربعة أشهر تنتهي يوم 5 فبراير مع تغريم كل لاعبه مبلغ 100 ألف جنيه.