بعد إطلاق صاروخين من كوريا الشمالية.. الأمم المتحدة تدين وعقوبات من سيول|تفاصيل

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أن سيول فرضت عقوبات على 4 أفراد و5 كيانات مرتبطة ببرنامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وجاء ذلك عقب إعلان كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين بالستيين استهدفا مواقع على بعد 395 كيلومترا و337 كيلومترا.

وقالت كوريا الشمالية في بيان لها: "استخدمنا خلال التجارب أسلحة هجوم نووي تكتيكية"

ومن جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في بيونج يانج، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات يهدف إلى إظهار جهود البلاد لتعزيز قدرتها على “هجوم نووي مضاد قاتل”.

أضافت الوكالة أن الإطلاق تم تنظيمه “فجأة” دون إشعار مسبق وبأمر مباشر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، "قدم إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “دليلا واضحا على الموثوقية الأكيدة لرادعنا النووي المادي القوي”.