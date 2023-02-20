ابق قويا.. مبابي يوجه رسالة إلى نيمار عقب إصابته

وجه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلي البرازيلي نيمار دا سيلفا، عقب إصابته في مباراة أمس ضد ليل في الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي صورة له برفقه نيمار، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”.

وعلق مبابي علي الصورة، كاتبًا: “ابق قويًا نيمار، الفريق منتظر عودتك قريبًا”.

وتلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة موجعة من جديد بعد خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا، مصابًا من مباراة الفريق ضد ليل اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

وأثيرت الشكوك حول مشاركة اللاعب المخضرم نيمار في مباراة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا فى شهر مارس المقبل.

وأصيب نيمار في الكاحل الأيمن بعد كرة مشتركة مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، حيث خرج والدموع في عينيه، وهو ما أثار قلق جماهير الفريق الباريسي.

وحقق سان جيرمان فوزًا مثيرًا على ضيفه ليل بنتيجة 4-3 على ملعب "حديقة الأمراء"، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة ، فى مباراة شهدت مشاركة نيمار ضمن التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، حيث جاور الثنائي كيليان مبابي، وليونيل ميسي.