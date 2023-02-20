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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أنباء خطوبتها... رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير متوقعة| شاهد

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة كاجوال على الرغم من أنها تميل إلي الكلاسيك في الكثير من الأحيان، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوفر طويل ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الأبيض و الأزرق الفاتح.

انتعلت رضوى الشربيني هاف بوت باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

كانتالإعلامية رضوى الشربيني قد تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت بعض الأنباء حول خطوبتها ولكنها نفت هذا الخبر.

 

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