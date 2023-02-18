أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون أبيض مطبوع مع تي شيرت باللون الأسود ونسقت معهما جاكيت أبيض. أخبار الفن

إطلالة نادية الجندي

انتعلت نادية الجندي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسواراتالعصرية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التيارتكزت على ألوان هادئة.