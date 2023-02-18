عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

نادية الجندي
نادية الجندي

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

txt

فستان جرئ… ميريام فارس تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

txt

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون أبيض مطبوع مع تي شيرت باللون الأسود ونسقت معهما جاكيت أبيض. أخبار الفن

إطلالة نادية الجندي

انتعلت نادية الجندي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسواراتالعصرية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التيارتكزت على ألوان هادئة.

 

نادية الجندي إطلالات نادية الجندى إطلالة نادية الجندي أفلام نادية الجندى اخبار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

الأهلي ضد الهلال.. الشناوي ينقذ الأحمر ويتصدى لركلة جزاء

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

موضوعات متعلقة

مهلبية البرتقال بالجزر.. بأقل وأسهل الخطوات

فستان جرئ… ميريام فارس تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من نوع مكرونة شهير.. تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

أعراض تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ |احذر منها وسارع للفحص الطبي

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

جددي سفرتك| طريقة عمل مندي السمك السريع

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

بفستان لامع.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الدوري الإنجليزي

إنفوجراف.. قناة السويس تحقق ارقام قياسية خلال يناير 2023

فوز معتاد في المقبرة وتستمر العقدة.. تعليق الهلال السوداني علي هزيمة الأهلي

معجزة إلهية .. لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة

يزيد من التوترات.. أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا العابر للقارات

علي حساب دينك.. أحمد كريمة يحرج معدة برنامج شهير|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة جديدة.. إنقاذ أب وابنه من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 11يوما

مهلبية البرتقال بالجزر.. بأقل وأسهل الخطوات

فستان جرئ… ميريام فارس تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ