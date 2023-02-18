دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة دينا الشربيني، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



تألقت دينا الشربيني في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأزرق المطرز بالكامل، وتميز بذيل طويل للغاية.

وتزينت دينا الشربيني بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربيني على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



دينا الشربيني