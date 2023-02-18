عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة دينا الشربيني، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

txt

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

txt

بفستان لامع.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة


تألقت دينا الشربيني في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأزرق المطرز بالكامل، وتميز بذيل طويل للغاية.

وتزينت دينا الشربيني بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربيني على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
 

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني أجراء اطلالات دينا الشربيني إطلالات دينا الشربيني أخبار دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

موضوعات متعلقة

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

بفستان لامع.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

للمراهقين.. وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد

سعر فستان إليسا في الكويت يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

الحلق عامل قلق ...أحلام تثير ضجة بإطلالتها في حفلها الأخير| شاهد

توقف عن شرائها.. نوع من المكرونة سببا في ثلث حروق الأطفال

بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

القوى العاملة بالقليوبية توفر فرص عمل بـ18 منشأة لذوي الهمم.. تفاصيل

1.5مليون عملية جراحية.. استشاري يكشف آخر تطورات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار|فيديو

وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني.. صور

طرح دواجن مخفضة.. كيف تساهم الزراعة في خفض أسعار الفراخ بالأسواق؟

تصرف غريب من ممثلة أمريكية لتهدئ أعصاب زوجها.. ماذا فعلت؟

قراران عاجلان للحكومة.. أسعار الدواجن تنخفض قريبًا لهذا السبب| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

إطلالات غريبة للنجوم| حلق أحلام عامل قلق.. فستان دينا الشربيني يثير الجدل.. ويجز بملابس غير مألوفة

جددي سفرتك| طريقة عمل مندي السمك السريع

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

فيديو

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

قنوات تنقل المباراة.. الأهلي يواجه عقدة ما بعد كأس العالم أمام الهلال.. فيديو

مفاجأة في درجات الحرارة وموعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ