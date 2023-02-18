قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا بالرياض.

ظهرت أحلام في الحفل بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

أثارت أحلام جدلا واسعا على السوشيال ميديا بسبب الحلق الكبير و الملفت الذي ارتدت في الحفل.

علق ناقد الموضة إيلي حنا على إطلالة أحلام في الرياض قائلا:"لما تشتري قماش جديد و غالي للصالون و بدك الكل يشوفوهم..هذه احلام بأجدد اطلالة بهالأثناء….عنجد لااا تعليق."



كتب ناقد الموضة:"زحمة زحمة زحمة كيف اذنيها متحملة هالأقراط و شو كانت عم تفكر لما قررت تلبسهم…غير انه الفستان اقل من عادي…من اسوأ لوكات احلام بالفترة الاخيرة و الاقراط قضوا على اللوك."

