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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضر بالمنظر الحضاري.. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب انتشار الباعة الجائلين

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة د. مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ،  وزير التنمية المحلية ، وذلك بشأن عودة إنتشار الباعة الجائلين وعربات الكارو بمنطقة وسط البلد مرة أخرى.

وأشارت عبد الناصر في مستهل الطلب إلى ما قد ورد إليها من شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من المواطنين قاطني و رواد منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة ، و التي تبلورت جميعها في عودة الباعة الجائلين للإفتراش مرة أخرى في مختلف شوارع وسط البلد ، إلى جانب عودة حركة مرور "عربات الكارو" مرة أخرى بتلك المنطقة، وذلك على الرغم من الحملات الأمنية الكثيفة التي أجرتها وأعلنت عنها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار الشهور السابقة لتطهير منطقة وسط البلد من تلك الظاهرة الغير حضارية.

كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن إنتشار تلك الظاهرة فضلاً عن أنها تدمر وتفتُك بالمنظر الحضاري والتراثي لقلب العاصمة ، فإنها تؤدي إلى العديد من الجرائم.

كما شددت عبد الناصر في ذات السياق على أنه من ضمن أهم أسباب عودة إنتشار تلك الظاهرة هو أن الدولة لم تفكر في إيجاد حلول بديلة لهؤلاء الباعة من خلال عمل أسواق بديلة و نقلهم لها بصورة حضارية مع مراعاة أن تكون هذه الأسواق في أماكن يسهل الوصول إليها من جانب المواطنين ، وأن يتم تأجيرها للباعة الجائلين بأسعار معقولة ، و ذلك حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

واستكملت عضو البرلمان المصري بأنه من ضمن تلك الأسباب أيضاً طبقا لما رواه بعض السكان و رواد المنطقة  هي أن أصحاب بعض المحال  فى وسط القاهرة يقومون بتأجير الأرصفة أمام محالهم للباعة و ذلك تحت سمع و بصر أجهزة الدولة، و بذلك أصبح الطريق العام والملكية العامة للدولة مُستباحين تماما.

وفي ختام الإحاطة طالبت عبد الناصر المسئولين بوزارتي الداخلية والتنمية المحلية بضرورة البدء فوراً في معالجة تلك الظاهرة من حيث إيجاد البدائل المناسبة للباعة و نقلهم لها، مع محاسبة من يقومون بتأجير تلك الأرصفة دون وجه حق ، بالإضافة إلى منع حركة سير عربات الكارو بتلك المنطقة بشكل تام و نهائي.

الباعة الجائلين مجلس النواب البرلمان رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية

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