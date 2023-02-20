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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيتش: مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صدى البلد

 سلَّط  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءالضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032"، والذي أوضح أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تهم الشأن المصري.


وقد أشار تقرير فيتش إلى نجاح مصر في تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن في عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه مصري، كما تمت الإشارة إلى إعلان شركة الأدوية المحلية "أليكس فارما" في يناير 2023 زيادة أرباحها بنسبة 19٪ على أساس سنوي مع وصول إيرادات التشغيل إلى 628.2 مليون جنيه مصري بزيادة 32٪ عن العام السابق، حيث تحتفظ الوكالة بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، حيثُ تعتبر أساسيات السوق داعمة على نطاق واسع نظرًا لتزايد عدد السكان.

كذلك سلط مركز المعلومات الضوء على توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023 ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموًا خلال فترة الخمس سنوات بنسبة 10.1٪ بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن قطاع الأدوية الموصوفة طبيًا سوف يشكّل 86.9٪ من إجمالي الإنفاق على الأدوية في الدولة بحلول عام 2032، وذلك ارتفاعًا من 85.3٪ في نهاية عام 2022، كما من المتوقع أن تُشكّل مبيعات الأدوية الموصوفة طبيًا 88.4٪ من مبيعات الأدوية عند 144 مليار جنيه مصري.
كما تتوقع الوكالة ارتفاع قيمة سوق الأدوية المصري الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه مصري في عام 2022 إلى 35.8 مليار جنيه مصري في عام 2023 وإلى 46.5 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يُبشّر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 8٪ بالعملة المحلية.

وأكدت فيتش في تقريرها أنه على المدى الطويل، ستؤدي الاستثمارات الخاصة إلى زيادة معدلات الإنفاق الصحي في مصر وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات، حيثُ يُعتبر سوق الأدوية في مصر من بين أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمته 69.2 مليار جنيه مصري (3.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.

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