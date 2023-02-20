التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ 20 من قوافل ستر وعافية

أكد حسن مصطفى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المستهدف من مبادرة "ستر وعافية"هو الوصول للفئات الأكثر استحقاقا والحد من نسبة الفقر بنسبة كبيرة.

وقال حسن مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إنه تم تقسيم المحافظات وفقا للقرى الأكثر فقرا، إضافة إلى المحافظات المتراجعة ضمن مبادرة حياه كريمة، مما يجعل هناك أثر تنموي ينعكس على المواطن المصري.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قوة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تكمن في الكيانات المشاركة في التحالف، مؤكدا أن هناك اصطفاف لأكثر من 30 جمعية مجتمع مدني تقدم الخدمات والمساعدة للمواطنين سواء في تأهيل المنازل أو وجود قوافل طبية.

احتيار المكان المناسب

وأشار حسن مصطفى، إلى أن التمكين الاقتصاي جزء أصيل من التمكين الإجتماعي، والاهتمام به، مؤكدا أن التمكين يكون بحصر الحالات وعكس القوى الإقتصادية للقرى والمحافظات بحيث يتم العمل على اختيار المكان المناسب.