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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

28 فبراير نظر نقض مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات

صدى البلد

حددت محكمة جنح النقض جلسة 28 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.

كانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة  قضت في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان،  في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى والزامه، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه فى يوم غضون عامی 2020  2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد محمود، محمد عبد البصير، محمد صلاح، محمود السيد، عصام عبدالمنعم وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام  وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.

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